Die Wiener Börse dürfte am Freitag gut behauptet in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Minus von 0,06 Prozent. Die Vorgaben aus den USA waren positiv - dort sorgt die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der US-Notenbank für gute Anlegerstimmung. Das könnte auch an Europas Börsen für Rückenwind sorgen. Vor Handelsbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...