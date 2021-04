Vaduz (ots) - Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 2'722 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurden acht zusätzliche Fälle gemeldet. Der Schnitt der letzten sieben Tage liegt bei 6.3 neuen Fällen pro Tag und in den letzten 14 Tagen sind 197 Personen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner erkrankt.Bei den Laborproben aus Liechtenstein wurden bislang 155 Fälle der britischen (154) und der südafrikanischen (1) Virusmutation festgestellt. 150 der 155 betroffenen Personen haben ihren Wohnsitz in Liechtenstein. Fünf Personen wurden in Liechtenstein getestet, haben aber ihren Wohnsitz in einem anderen Land.Bislang traten 56 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. Vier erkrankte Personen sind derzeit hospitalisiert. 2'606 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Gegenwärtig befinden sich 83 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.Für weitere Informationen wird auf die Homepage www.regierung.li/coronavirus sowie auf www.hebensorg.li verwiesen. Weitere statistische Informationen können auf https://www.llv.li/inhalt/118804/amtsstellen/sonderseite-covid-19 eingesehen werden.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100868554