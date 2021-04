Am letzten Handelstag der Woche gibt es am deutschen Aktienmarkt mehr Verlierer als Gewinner. Von Verkaufsdruck kann aber keine Rede sein. Der DAX hält sich wacker in Schlagdistanz zum Rekordhoch und könnte jederzeit darüber ausbrechen. Zu euphorisch sollten Anleger aber auch nicht sein. Es gibt ein paar Warnsignale, die es zu beachten gilt.Am auffälligsten ist der große Abstand zur 200-Tage-Linie, der aufgerundet 2.000 Punkte beträgt. Selbst die 55-Tage-Linie ist schon 1.000 Zähler entfernt. Zudem ...

