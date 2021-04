Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien von Daimler von 82 auf 100 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Trotz Defiziten in Bezug auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge blieben Daimler und BMW Erfolgsgeschichten, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Rekordabsätze in China, eine starke Produktpalette und eine fortdauernde Kostenkontrolle dürften in starken operativen Margen münden. Man erhöhe deshalb die Prognosen für den operativen Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...