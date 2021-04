DAX Die deutschen Standardwerte starteten mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche, ehe sich der DAX auf einem Niveau jenseits der 15.000 Punkte seit der Wochenmitte eine Verschnaufpause zu gönnen scheint. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von über 1%. Nachdem es in dieser Woche eher ruhig zuging, werden in der kommenden Woche gleich eine Reihe von DAX-Konzernen zur Hauptversammlung laden. So öffnen Ende kommender Woche unter anderem der Konsumgüterkonzern Henkel sowie der Wohnungskonzern ...

