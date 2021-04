Yi Gang, Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, dem "Impfstoff-Nationalismus" zu widerstehen, um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung zu erreichen. Dies sagte er am Donnerstag in einer Erklärung vor dem Steuerungsausschuss des Internationalen Währungsfonds (IWF), wie von Reuters berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...