Goldexperte Bußler: Die Chance ist daDer Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen von seinen Tiefständen gelöst. Charttechnisch deutet sich ein Doppelboden an. Eine Bestätigung steht aber noch aus. "Zunächst muss der Bereich um 1.750/1.760 Dollar überwunden werden, dann kommen aber noch einige Brocken zwischen 1.800 und 1.850 Dollar", sagt Markus Bußler. Aus fundamentaler Sicht scheinen Gold als auch Silber die aufziehende Inflation aktuell zu ignorieren. "Das wird nicht ewig so bleiben."Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...