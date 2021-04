Linz (www.anleihencheck.de) - Norwegen ist eines der wenigen Länder, die trotz Pandemie-bedingten Einschränkungen, recht gut durch das Winterhalbjahr kommen sollte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit geplanten Lockerungen ab Mitte Mai dürfte die Wirtschaft anspringen und gegen Ende des Jahres wieder Vorkrisenniveau erreichen. Die Norges Bank könnte eine der ersten Zentralbanken sein, die einen Zinsschritt noch in diesem Jahr setze. Dank eines erholten Ölpreises bleibe die Norwegische Krone im Aufwind. (09.04.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...