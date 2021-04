Seit Monaten schießen die Spekulationen ins Kraut, ohne dass es etwas Greifbares gäbe. Nun befeuerte Apple-Chef Tim Cook die Diskussion, indem er Autonomie als Schlüsseltechnologie bezeichnete. Er benannte ein autonomes Fahrzeug als "Roboter". Es gebe viele Möglichkeiten, wie diese Technologie eingesetzt werden könne. "Mal sehen, was Apple tun wird." Nach Dementi klingt dieses Statement nicht. Zudem ist bekannt, dass Apple seit Jahren Mitarbeiter von anderen Unternehmen abwirbt, um sein Know-how im Bereich Autonomes Fahren zu stärken. Die Frage ist also nicht, ob Apple ein entsprechendes Fahrzeug auf den Markt bringen wird, sondern wann.



