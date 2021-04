DJ Regierung: Bund und Länder verständigen sich auf Änderung von Infektionsschutzgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder haben sich nach Angaben der Bundesregierung auf eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt, um in der Corona-Pandemie einheitliche Regelungen bei Überschreitungen der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen zu erreichen. Das Kabinett will kommenden Dienstag einen Gesetzentwurf beschließen. Die für Montag vorgesehene Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde abgesagt.

"Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt, in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen und nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Ziel ist es, hier bundesweit einheitliche Regeln zu schaffen."

Die für Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz werde "nicht stattfinden", erklärte Demmer. Die Regelung solle in engstem Einvernehmen von Bund und Ländern erfolgen. "Die Gesetzesänderung soll kommende Woche im Kabinett beschlossen werden", kündigte die Sprecherin an. Die Regierung werde die Kabinettssitzung dafür auf Dienstag vorziehen. Der Gesetzentwurf werde vorher bereits mit dem Bundestag und insbesondere den Koalitionsfraktionen und den Bundesländern besprochen. Im Bundestag wolle man das Gespräch mit allen Fraktionen suchen.

