DJ Altmaier verteidigt geplanten Machtzuwachs des Bundes

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Absage des Bund-Länder-Gipfels am kommenden Montag und die angestrebte Änderung des Infektionsschutzgesetzes verteidigt. "Ich habe immer die Auffassung vertreten, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz so lange keinen Sinn macht, wie nicht sichergestellt ist, dass die Beteiligten am Ende zu einem ausreichenden Konsens kommen werden", sagte Altmaier in Berlin. Ziel müsse sein, möglichst noch in der kommenden Woche "zu einem starken Maßnahmenkonzept" zu kommen, das imstande sei, einen dauerhaften monatelangen Lockdwon zu vermeiden.

Wenn dies nicht gelinge, dann drohe "eine Beschädigung des föderalen Staatswesens", warnte Altmaier. Es habe kluge Vorschläge zur Staatsreform und zur Reform von Entscheidungsprozessen gegeben. Nun müsse erreicht werden, dass der Bund seine teils schon bestehenden Möglichkeiten stärker wahrnehme. "Das war nie das angestrebte Hauptziel des Vorgehens, weil Föderalismus davon lebt, dass er gemeinsam ausgeübt wird", erklärte der CDU-Politiker. "Aber der Bund hat auch eine Verantwortung, wenn föderale Gremien nicht zu Ergebnissen kommen, dass das Menschenmögliche, was der Bund selber beitragen kann, dann auch geschieht."

Altmaier: Merkel politische Führung ermöglichen

Konkret wollte er sich zur Ressortabstimmung über die Änderungen am Infektionsschutzgesetz nicht äußern und verwies auf die Federführung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Allerdings rief Altmaier zur Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf. Ihre Voraussetzungen in der Pandemie seien zwar "sehr sachlich formuliert" gewesen, "aber sie haben sich allesamt als richtig erwiesen". Daher sei nun der Zeitpunkt gekommen, "wo man diese politische Führung ermöglichen und unterstützen muss", so Altmaier.

Einen Machtzuwachs beim Bund unterstützten demnach auch die Unternehmerverbände beim Spitzengespräch am gestrigen Donnerstag. Altmaier zufolge ist es so, dass "viele, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, Klarheit wünschen und Klarheit brauchen".

Zugleich sprach er sich dafür aus, die Diskussion in der Ministerpräsidentenkonferenz in Zukunft öffentlicher und transparenter zu machen. Der Wirtschaftsminister zeigte sich überzeugt, dass die jüngsten Daten des Robert-Koch-Instituts mit Blick auf die dritte Infektionswelle "viele sehr nachdenklich machen werden". Daher sei er überzeugt, dass sich auch über das Wochenende Dinge noch klären müssen.

