Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Vor 7 Jahren wurde Creality(https://www.creality.com/) gegründet, am 9. April findet die 7.Jahresfeier in Shenzhen statt, die auch als Branchengipfel angesehen werden kann.Neue Blockbuster-Produkte werden am Set veröffentlicht und die Giganten der 3D-Druckindustrie versammeln sich an diesem Tag, um die Zukunft des Druckens und die Entwicklung dieser Industrie zu erkunden.Creality hat sich schon immer auf die Forschung und Entwicklung von 3D-Druckern konzentriert und ist als Pioniermarke führend bei 3D-Druckern für Verbraucher. Es ist der Geburtstag von Creality am 9. April, ebenso wie der jährliche Branding-Tag und sogar die Gala der 3D-Druckindustrie. An diesem Tag werden neue Produkte vorgestellt, darunter DIY-, vollgekapselte und Harz-3D-Drucker sowie Druckzubehör.Es ist bekannt, dass das neue DIY-Produkt, CR-10smart, intelligenten kabellosen 3D-Druck durch Innovation von Funktion und Erscheinungsbild Design realisieren kann, während der vollständig geschlossene neue Blockbuster, sermoon V1, eine hohe Kosteneffizienz, hohe Leistung, vereinfachtes Design und mehrere Gehäuseanwendungen umfasst. HALOT-SKY wird als die HALOT-Harzdruckserie auf den Markt gebracht, die eine beispiellose Innovation der integrierten Lichtquelle darstellt und die Entwicklung des LCD-Harz-3D-Drucks leitet.Mehrere herausragende Highlights werden auch diesen Jubiläumstag prägen, besonders diese Neuerscheinungen.Die führenden Köpfe der 3D-Druckindustrie werden eingeladen, an der Round-Table-Konferenz teilzunehmen und die Entwicklung der 3D-Druckindustrie aus allen Bereichen der Industriekette zu diskutieren.Creality 3D-Druck-Communities wurden von Creality seit seinem Erscheinen gegründet und gesponsert, und es passt zu den weit über 200. Die Belohnungen für die "Top Ten Printing Communities" werden zu diesem Zeitpunkt vergeben, so wie auch die Gewinner des "Creality Modification Masters Contest" in diesem Event bekannt gegeben werden.Mit dem Zentrum in Shenzhen und der globalen Abdeckung der Programmierung begrüßt diese Feier nicht nur das Publikum vor Ort, sondern auch die weltweiten Nutzer durch die Live-Übertragung.Der Countdown für diese Feier läuft, wir treffen uns am 9. April, bleiben Sie dran.Kontaktieren Sie uns: info@creality.comCrealityhttps://www.creality.com/activity-news/creality-7th-anniversary-celebrationFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1482341/Creality_HALOT_SKY.jpgPressekontakt:Summer Wuwuluyang@creality.com+86-18823766835Original-Content von: CREALITY 3D, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154717/4885014