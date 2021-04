Am 14. April ist es soweit: Die amerikanische Krypto-Plattform Coinbase wagt den Sprung an die Börse - und ist ab der ersten Preisfeststellung an der Nasdaq dank eines Zweitlistings auch über uns handelbar. Wann Sie die Coinbase-Aktie bei uns kaufen & verkaufen können Der Handel der Coinbase-Aktie wird ab der ersten Preisfeststellung an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq möglich sein. Der Börsengang soll am Mittwoch, den 14. April 2021, über die Bühne gehen. An der Börse Stuttgarter können ...

