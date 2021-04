Der Rekord-Einbruch der Wirtschaft wegen Corona im letzten Jahr hat sich logischerweise auch am Arbeitsmarkt stark bemerkbar gemacht. Mittlerweile zeigt sich dort aber bereits wieder eine deutliche Erholung.Bern - Der Rekord-Einbruch der Wirtschaft wegen Corona im letzten Jahr hat sich logischerweise auch am Arbeitsmarkt stark bemerkbar gemacht. Mittlerweile zeigt sich dort aber bereits wieder eine deutliche Erholung. So ist im März die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Freitag mitteilte. Dies vor allem aus saisonalen Gründen...

Den vollständigen Artikel lesen ...