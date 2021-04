Geht Rene Benko mit einem SPAC an die Börse? Übereinstimmenden Medienberichen zufolge gehe es um Signa Sports und eine.Bewertung bis zu 4 Mrd Dollar. Benkos Firma könnte dabei mit dem Börsenmantel Yucaipa Acquisition Corp. des Milliardärs Ron Burkle zusammengehen, so die Rumors. Teil der Transaktion könnte auch eine Übernahme des britischen Rivalen Wiggle Ltd. sein. Bislang wurden keine endgültigen Vereinbarungen getroffen und Signa Sports könnte im Fall eines Scheiterns immer noch andere Optionen verfolgen, hieß es.Also viel Konjunktiv. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...