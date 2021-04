Das 7. Aktienturnier presented by IRW Press ist nach Ostern gestartet, die Runde 1 läuft bis Freitag Schluss und umfasst nur 4 Tage. Im 32er-Raster haben Österreichische Post, FACC, Mayr-Melnhof und Palfinger in der 1. Runde ein Freilos. Nach einer Woche Qualifying hatten sich Cleen Energy, beaconsmind, S&T und Knaus Tabbert qualifiziert. Der Wanderpokal befindet sich gerade im Ringturm bei VIG-CEO Elisabeth Stadler. Aktuell sieht es so aus, als könne es in Runde 2 zum ÖBAG-Duell Post vs. Telekom kommen. Turnierbaum live: http://www.boerse-social.com/tournament (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.04.)

