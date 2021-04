Torex Gold (WKN A2AMAJ) hat im ersten Quartal 2021 129.500 Unzen Gold produziert - so viel wie noch nie in einem ersten Quartal. Verkauft hat das Unternehmen in diesem Zeitraum 129.010 Unzen Gold zu durchschnittlich 1.775 USD pro Unze. Angesichts des starken Beginns sieht sich Torex nun in einer guten Ausgangslage, um die Gesamtjahresprognose von 430.000 bis 470.000 Unzen zu erreichen. Man habe den operativen Schwung ...

