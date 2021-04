PRAG (dpa-AFX) - Die Impfkampagne im stark von Corona betroffenen Tschechien nimmt langsam Fahrt auf. Am Donnerstag wurden 58 928 Impfstoff-Dosen verabreicht, wie das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag mitteilte. Das sei die bisher größte Zahl an einem Tag gewesen. Gesundheitsminister Petr Arenberger kündigte an, dass die Registrierung für einen Impftermin vom 15. April an auf die Gruppe der über 65-Jährigen ausgeweitet werde.

Ministerpräsident Andrej Babis machte sich in einer Multifunktionshalle in Prag ein Bild von den Vorbereitungen zum Aufbau eines großen Impfzentrums. Als Probelauf sollen innerhalb eines Tages 1000 Soldaten, Feuerwehrleute und Gesundheitsmitarbeiter geimpft werden. Der Vollbetrieb beginnt am 3. Mai. Trotz des Stopps in einigen anderen Ländern setzt man in Tschechien weiterhin auch auf das Vakzin von Astrazeneca .

Die Corona-Lage verbessert sich. Der positive Trend halte an, sagte Arenberger. Am Montag gehen als erste Schüler die Erstklässler zum Wechselunterricht, einer Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, über. Ausgenommen davon bleibt zunächst der Bezirk Decin an der Grenze zu Sachsen, in dem zwei Fälle der brasilianischen Virusvariante nachgewiesen wurden.

Landesweit gab es nach aktuellen Zahlen rund 250 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. In Deutschland liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 110./hei/DP/stw