Clubhouse hat Konkurrenz aus der Schweiz bekommen. Die App Angle aus Zürich steht auf allen gängigen Plattformen zur Verfügung und übertrifft das Vorbild in mehr als einem Punkt. Social Audio ist der jüngste Hype. Die US-amerikanische App Clubhouse hatte ihn weltweit ausgelöst und zu Beginn dieses Jahres auch in Deutschland rasant Nutzer gewinnen können. Der Haken an Clubhouse: Die App gibt es nur für iOS und der Community kann nur auf Einladung eines Mitglieds beigetreten werden. Clubhouse startet einen veritablen Trend Zudem ist die App datenschutzrechtlich nicht ganz ...

