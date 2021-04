DJ WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. April (16. KW)

=== M O N T A G, 19. April 2021 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Deutscher Bankentag (virtuell), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Deutsche-Bank-Vorstand Sewing, Daimler-Vorstand Källenius und Commerzbank-Vorstand Knof *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:15 US/IBM Corp, Ergebnis 1Q, Armonk *** 23:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** - DE/Bündnis 90/Die Grünen, Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur, Berlin D I E N S T A G, 20. April 2021 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q, London 07:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H, London *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q, Cincinnati *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park *** 14:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 17:40 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 21. April 2021 00:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 3Q, Melbourne *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q, Göttingen *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q, Stockholm 07:35 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis, Heidelberg *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q, Amsterdam *** 08:55 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV 10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Accor SA, Umsatz 1Q, Evry *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt D O N N E R S T A G, 22. April 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 07:00 CH/CS Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt 07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:55 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London *** 08:00 CH/Handelsbilanz März *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK (online) *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2020 (1. Veröffentlichung) *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris *** 18:00 FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara F R E I T A G, 23. April 2021 *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q, Jona *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Daimler AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 2Q *** 10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV 10:00 DE/Schaeffler AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit April (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe März - EU/Ratingüberprüfung für Griechenland (S&P), Großbritannien (S&P), Italien (S&P), EFSF (S&P), Finnland (Fitch), Niederlande (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 08:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.