Der Jahres-Kern-PPI stieg in den USA im März stärker als erwartet - Der US Dollar Index baut nach den Daten die Tageserholung über 92,30 aus. - Der Erzeugerpreisindex (PPI) für die Endnachfrage in den USA stieg im März auf 1% von 0,5% im Januar, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des US Bureau of Labor Statistics hervorgeht. ...

