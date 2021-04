Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen? Fragen Sie all die Experten, die in den letzten Jahren mal mehr mal weniger aggressiv einen Crash an den Aktienmärkten vorausgesagt haben - und alle falsch lagen. Aktuell notieren die wichtigsten Indizes wie der Dow Jones und der S&P500 auf Rekordniveau und der DAX hat sich über der Marke von 15.000 Punkten eingerichtet. Wieder halten Skeptiker die Kurse für aus dem Ruder gelaufen und die Bewertungen zu hoch. In der aktuellen Ausgabe des Money Train schauen Martin Weiß und Andreas Deutsch, wie weit es mit diesen "Vorsicht"-Rufen her ist und ob dieses Mal vielleicht doch alles anders kommt. Sie verraten außerdem, auf welche 5 Aktien Anleger nach der jüngsten Korrektur im Technologiesegment setzen können. Viel Spaß beim Reinhören! Hören Sie Money Train unterwegs. Sie finden uns auch auf itunes, Spotify, Amazon Music Unlimited, Google Podcasts, podcast.de und Deezer: https://www.flowcode.com/page/deraktionaer