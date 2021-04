Der deutsche Leitindex startet kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche. Besonders gefragt sind am Freitag die Werte der Sportartikelhersteller adidas und Puma - während die TUI-Aktie herbe Verluste hinnehmen muss. Nachdem sich TUI über eine Wandelanleihe zusätzliches Geld besorgt hatte, zeigen sich Analysten enttäuscht. So soll das Geld bei TUI aktuell noch etwa sechs Monate reichen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Daimler (WKN 710000) Klarer Umsatzspitzenreiter ...

