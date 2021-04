Ob Börsengänge, Quartalszahlen, Konjunkturdaten oder Zinsentscheidungen. Nächste Woche kommen Anleger die Action mögen, voll auf ihre Kosten. Schauen wir uns mal an, was da auf uns zukommt. Dienstag Am Dienstag den 13. April werden um 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht. Sind die Daten besser als erwartet? Das könnte einen weiteren Push für den Dax bedeuten. Dann um 14:30 Uhr werden in den USA die Verbraucherpreise für den Monat März veröffentlicht. Mittwoch Richtig ...

