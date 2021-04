Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffnen am Freitag wenig verändert - Die Technologieaktien geben nach, da sich die Anleger vor dem Wochenende zurückhalten - Die Finanzwerte verbuchten starke Gewinne, aufgrund steigender Renditen von US-T-Bonds - Die wichtigsten Aktienindizes der USA eröffneten in der Nähe der Schlussstände vom Donnerstag, ...

