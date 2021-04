Zuletzt gewann der US-Leitindex noch 0,29 Prozent auf 33 599,26 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Plus von 1,3 Prozent ab.New York - Am letzten Handelstag der Woche haben die Aktienindizes in New York zunächst unterschiedliche Richtungen einschlagen. Während Inflationssorgen die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq am Freitag die Aufholjagd zunächst stoppten, kletterten an der Wall Street der Dow Jones Industrial und der S&P 500 erneut in Rekordhöhen. Zuletzt gewann der US-Leitindex noch 0,29 Prozent auf 33 599...

