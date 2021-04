DGAP-Ad-hoc: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Empfohlenes Barangebot für Dialog Semiconductor plc durch Renesas Electronics Corporation - Ergebnisse der gerichtlichen Versammlung (Court Meeting) und der Dialog Hauptversammlung



09.04.2021 / 17:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

London, 9. April 2021 - Dialog Semiconductor plc ("Dialog" oder die "Gesellschaft") freut sich, bekanntgeben zu können, dass in der heute im Zusammenhang mit dem von Dialog unterstützten Barangebot, das von Renesas für das gesamte gezeichnete und zu zeichnende Gesellschaftskapital von Dialog abgegeben wird (das "Angebot"), durchgeführten gerichtlichen Versammlung (Court Meeting) und der Hauptversammlung von Dialog alle Beschlussvorschläge mit den erforderlichen Mehrheiten (und ohne Änderungen) ordnungsgemäß angenommen wurden. Das Angebot soll im Weg eines Scheme of Arrangement gemäß Teil 26 des UK Companies Act (das "Scheme") umgesetzt werden. Weitere Einzelheiten, insbesondere die Zahl der für (und gegen) die jeweiligen Beschlussvorschlage in dem Court Meeting und der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen werden von der Gesellschaft schnellst möglich veröffentlicht und werden auf der Website von Dialog unter https://www.dialog-semiconductor.com/acquisition-microsite verfügbar gemacht.





Contact:

Jose Cano

Director, Investor Relations

jose.cano@diasemi.com

+44(0)1793756961 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Der Vollzug des Angebots hängt weiter von der Erfüllung der anderen in dem Scheme Dokument aufgeführten Bedingungen (bzw. dem Verzicht auf deren Erfüllung) ab, insbesondere von bestimmten wettbewerbs- und aufsichtsrechtliche Genehmigungen unter anderem in Deutschland, der Volksrepublik China, Taiwan und den Vereinigten Staaten, sowie der Genehmigung des Scheme durch das Gericht in der entsprechenden Verhandlung (Court Sanctioning Hearing). Es wird erwartet, dass das Scheme in der zweiten Jahreshälfte 2021 wirksam wird. Kontakt: Dialog Semiconductor Plc

Investor Relations

Mark Tyndall

Telefon: +49 (0) 1727 226 409

E-Mail: mark.tyndall@diasemi.com Jose Cano

Telefon: +44 (0) 1793 756 961

E-Mail: jose.cano@diasemi.com 09.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

