Wie bereits vor ihm die Sozialpartner hat der oberösterreichische Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Freitag für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch plädiert. "Mein klares Ziel ist es, dass die Transformation am Standort Steyr gelingt", sieht er vorerst nicht die Zeit gekommen, sich über ein Worst-Case-Szenario Gedanken zu machen.Es gehe auch um Vertrauen, so Achleitner. Er wies darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...