Ich hätte gern an seinem hundertsten Geburtstag am 10. Juni das Glas auf ihn gehoben. Wie Millionen andere Menschen auch. Vielleicht hat er sich deshalb vorzeitig aus dem Staub gemacht, der Duke of Edinburgh, das würde zu ihm passen. Mit Adoration konnte er wenig anfangen, zumal sie seiner Frau gebührte.

Der Beitrag Antiautoritärer Geist an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...