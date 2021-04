Der SMI schliesst nach einem Tageshoch auf 11'247 Punkten noch um 0,28 Prozent höher auf 11'238,52 Zählern.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenschluss nach einem Verlauf in einer engen Bandbreite etwas höher geschlossen. Die Stimmung sei zwar nach wie vor sehr gut, doch habe der Markt etwas an Schwung verloren. Daher habe der Sturm auf das Vor-Corona-Hoch vom Februar 2020 bei 11'270 Punkten noch einmal vertagt werden müssen, hiess es am Markt. Dennoch konnte sich der Leitindex SMI gut über...

