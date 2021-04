Shanghai (ots/PRNewswire) - -Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem), ein Forschungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung neuartiger Zielmoleküle und die Entwicklung neuartiger Therapeutika spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Dr. Eric Rowinsky, President und Executive Chairman of the Board von Rgenix, Inc. und Dr. Manuel Hidalgo, Chefarzt für Hämatologie und medizinische Onkologie am Weill Cornell Medicine und New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, in den wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens bekannt. Dr. Rowinsky und Dr. Hidalgo werden ihre starke Expertise in der translationalen und klinischen Entwicklung einbringen, um Genechems Mission zu unterstützen, seine Innovationspipeline global zu vermarkten. Ziel ist die Entdeckung neuartiger Zielmoleküle, die Frühentwicklung in China und das Eingehen von globalen Partnerschaften.Genechem gibt außerdem bekannt, dass es auf der AACR 2021 zwei Fachartikel präsentieren wird, und zwar zu einem Antikörper gegen Claudin 6 und zu einer TCR-T-Therapie gegen K-Ras-Mutationen.(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/2600, https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9325/presentation/1949)Wir freuen uns, Dr. Rowinsky und Dr. Hidalgo, weltweit führende Persönlichkeiten der Biopharmaindustrie und der translationalen/klinischen Entwicklung, in unserem wissenschaftlichen Beirat begrüßen zu dürfen. Damit positionieren wir Genechem für die Zusammenarbeit mit Krebszentren und biopharmazeutischen Unternehmen weltweit. Wir wollen die Entwicklung unserer innovativen Pipeline vorantreiben, die auf unserer Good Research Practice (GRP)-Plattform entwickelt wurde und die die CHAMP-Antikörper-Entdeckungsplattform und die Cell Therapy Discovery-Plattform nutzt", kommentierte Yueqiong Cao, Gründer und CEO von Genechem.Dr. Rowinsky sagte: "Genechem hat in den letzten fünf Jahren eine innovative präklinische Pipeline aufgebaut, die auf einer fast 20-jährigen Partnerschaft mit forschenden Onkologen in China aufbaut. Ich freue mich darauf, meine Expertise in die Mission des Unternehmens einzubringen, innovative Medizin für Patienten und Partner auf der ganzen Welt bereitzustellen. Ich bin auch beeindruckt von ihrer Vision und ihrem globalen Führungsteam und freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten."Dr. Rowinsky ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Biogen und als Präsident und Executive Chairman von RGenix, Inc. tätig. Dr. Rowinsky war außerdem Chief Scientific Officer von Clearpath Development Co., einem Unternehmen, das therapeutische Produkte im Entwicklungsstadium schnell bis zu vordefinierten Meilensteinen für den Nachweis der Wirksamkeit am Menschen vorantreibt. Er war Head of Research and Development und Chief Medical Officer von Stemline Therapeutics, Inc., einem Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika, die auf Krebsstammzellen abzielen, spezialisiert hat. Dr. Rowinsky war außerdem außerordentlicher Professor für Medizin an der New York University und war von 2010 bis 2019 unabhängiger Berater. Zuvor war er Chief Executive Officer von Primrose Therapeutics, Inc., einem Biotechnologie-Start-up-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapeutika für polyzystische Nierenerkrankungen spezialisierte. Von 2005 bis Dezember 2009 war er Chief Medical Officer und Executive Vice President von ImClone Systems Incorporated, einem Life-Sciences-Unternehmen. Von 1996 bis 2004 hatte Dr. Rowinsky mehrere Positionen am Institut für Arzneimittelentwicklung des Cancer Therapy & Research Center inne, unter anderem als Direktor des Instituts und als Direktor der klinischen Forschung. Während dieser Zeit war er Inhaber des SBC Endowed Chair for Early Drug Development und war Klinischer Professor für Medizin am University of Texas Health Science Center in San Antonio. Von 1988 bis 1996 war Dr. Rowinsky außerordentlicher Professor für Onkologie an der Johns Hopkins School of Medicine und gehörte zum Personal des Johns Hopkins Hospital. Dr. Rowinsky ist außerdem Mitglied der Verwaltungsräte der biopharmazeutischen Unternehmen Fortress Biotech Inc., Purple Biotech Ltd. und Verastem, Inc.Dr. Hidalgo, der für seine Teilnahme am wissenschaftlichen Beirat von Genechem ein Honorar erhält, äußerte sich: "Als klinischer Onkologe, der an der Entwicklung von Medikamenten und klinischen Studien beteiligt ist, freue ich mich, meine Expertise bei Genechem einzubringen und dabei zu helfen, die Antikörper- und Zelltherapie-Plattformen des Unternehmens voranzubringen. Ich unterstütze gerne Genechems globale Bemühungen, das wissenschaftliche Verständnis von Krebs voranzutreiben und den klinischen Bedarf, insbesondere bei soliden Tumoren, zu decken."Manuel Hidalgo, M.D., Ph.D., ist derzeit Leiter der Abteilung für Hämatologie und medizinische Onkologie am Weill Cornell Medicine und NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center. Er ist außerdem Hugh E. Luckey Distinguished Professor of Medicine und Senior Member des Sandra and Edward Meyer Cancer Center at Weill Cornell Medicine. Dr. Hidalgo erwarb 1992 seinen Doktortitel an der Universität Navarra in Pamplona, Spanien, und 1997 seinen Doktortitel an der University Autonoma of Madrid. Er wurde in Medizin und medizinischer Onkologie am "12 de Octubre"-Krankenhaus in Madrid und am University of Texas Health Science Center in San Antonio ausgebildet. Außerdem absolvierte er ein Fellowship-Programm in der Entwicklung von Krebsmedikamenten am Institute of Drug Development in San Antonio, TX. Zuvor war er Assistenzprofessor für Medizin an der Abteilung für Hämatologie und Onkologie am Health Science Center der University of Texas in San Antonio. Im Jahr 2001 wechselte Dr. Hidalgo an die Johns Hopkins University, wo er Direktor des gastrointestinalen Onkologieprogramms am Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins und außerordentlicher Professor für Onkologie wurde. Im Jahr 2009 wurde er Direktor des klinischen Forschungsprogramms am spanischen National Cancer Center und 2011 Vizedirektor für Translationale Forschung. 2015 wurde er Leiter der Abteilung für Hämatologie und Onkologie und Direktor des Rosenberg Clinical Cancer Center am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. Außerdem war er Theodore W. and Evenly G. Berenson Professor of Medicine an der Harvard Medical School. Sein Forschungsschwerpunkt war die Entwicklung neuer Medikamente bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seine Gruppe popularisierte die Verwendung von Avatar-Mausmodellen für die Krebsforschung und trug kürzlich zur Entwicklung und Zulassung von nab-Paclitaxel für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs bei. Seine aktuelle Arbeit konzentriert sich auf Strategien für personalisierte Medizin und Immuntherapie bei Bauchspeicheldrüsenkrebs.Informationen zu Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem)Genechem ist ein führendes Innovationsforschungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung/Validierung von Zielmolekülen, die Entwicklung von Antikörper- und Zelltherapieprodukten gegen neuartige Zielmoleküle und weltweite Partnerschaften zur Maximierung seines Portfolios konzentriert. Genechem wurde 2002 gegründet und beschäftigt heute mehr als 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen arbeitet eng mit Forschungsonkologen zusammen, um klinische Forschung in Therapeutika umzusetzen, die einen hohen klinischen Bedarf abdecken. Dabei nutzt es sein starkes Netzwerk von Forschungsonkologen in über 300 Krankenhäusern und die Good Research Practice (GRP-Plattform), die eine umfassende RNAi-Bibliothek, Tools wie genetische Typisierung, bioinformatische Analyse, genetische Manipulation sowie SOP- und Projektmanagement-Systeme umfasst. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.gcbio.com/.Pressekontakt:Dr. Tong ZhangChief Business OfficerShanghai Genechem Co., LtdTong.zhang@genechem.com.cn+86-18501607878Original-Content von: Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084279/100868632