Frühlingsgefühle in den Indices. Was allerdings nicht ganz überraschend ist. Denn das Umfeld könnte fast nicht besser sein. Zu nennen ist einerseits der Fortschritt bei den Impf-Kampagnen gegen den Corona-Virus, andererseits sich weiter aufhellende Konjunkturdaten. Nicht zuletzt ist es natürlich auch in gewisser Weise die Vorfreude auf die Berichtsaison, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...