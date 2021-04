Dein Ziel als Investor ist es, Geld zu verdienen - nicht zu verlieren. Aber wenn du nicht aufpasst, könntest du im letzteren Szenario landen, vor allem wenn du Folgendes tust. 1. Unvernünftig handeln Börsencrashs passieren immer wieder, aber es ist die Art und Weise, wie du reagierst, die dich vor Verlusten bewahren kann. Eine Sache, an die du denken musst, ist, dass du an der Börse kein Geld verlierst, es sei denn, du verkaufst Investitionen für weniger, als du für sie bezahlt hast. Wenn du in ...

