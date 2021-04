Kein guter Tag für Alibaba (US01609W1027): Mit einer Strafe von umgerechnet knapp 2,3 Milliarden Euro muss der Amazon (US0231351067) Konkurrent vom in China polarisierenden Manager Jack Ma die höchste jemals in China verhängte Kartellstrafe zahlen und Gerät immer mehr ins Visier der chinesischen Regierung.Verstoß gegen WettbewerbsrechtAnzeige:Hintergrund der Strafe sei dabei der Missbrauch der Marktmacht, da Alibaba Anbieter und Händler dazu zwinge, die Waren exklusiv und ausnahmslos auf dem eigenen Portal einzustellen und nicht bei der Konkurrenz anzubieten, da sonst entsprechende nachteilige Maßnahmen befürchtet werden müssten. Innovation und Wettbewerb würden so geschädigt werden, dass auch Verbraucherrechte auf der Strecke liegen bleiben würden.

