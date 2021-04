Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal spitzt sich im Kontext der Coronakrise immer weiter zu. Der Pflegeroboter Lio will ein Stück weit Abhilfe schaffen. Die aktuelle Ausnahmesituation hat eine Kündigungswelle in deutschen Kliniken und Pflegeeinrichtungen ausgelöst. 9.000 Pflegekräfte haben ihren Job bereits aufgegeben, wie Uwe Janssens von der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, berichtet. Für die gesamte Branche ist das ein echter Schock, immerhin war die Lage hier schon vor dem Ausbruch des ...

