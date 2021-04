Am Sonntag sollte der Mars-Helikopter Ingenuity seinen ersten Testflug absolvieren. Er bestand allerdings einen automatisierten Rotoren-Test nicht, so dass die Nasa den Start verschieben musste. In einem Blogbeitrag und einem korrespondierenden Tweet teilt die US-Weltraumbehörde Nasa mit, dass der Mars-Helikopter Ingenuity nicht wie geplant am 11. April, sondern jetzt frühestens am 14. April zu seinem ersten Testflug aufbrechen kann. Die Entscheidung wurde aufgrund von Daten, die am späten Freitagabend im Kommandozentrum eintrafen, getroffen. MarsHelicopter 1st flight attempt delayed ...

