Seit dem Ausbruch der Corona Pandemie läuft es für Konzerne der Tourismusbranche gar nicht gut.Auch der Reisekonzern TUI (DE000TUAG000) war und ist auch noch immer stark vom Einbruch der Reisbranche betroffen. Bereits im Jahr 2020 war die Existenz des Unternehmens sichtlich bedroht.Erst im Januar 2021 erhielt der Reisekonzern das letzte Hilfspaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, welches überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert wurde. Insgesamt bekam TUI so sowohl durch die Hilfspakete, Darlehen, Garantien, Anleihen und Vermögenseinlagen Unterstützungen in Höhe von 4,8 Milliarden Euro, die so dessen Existenz zumindest vorläufig retteten.Obwohl insbesondere der TUI-Chef Fritz Joussen zuversichtlich scheint und an eine schnelle Erholung der Branche durch den Impffortschritt glaubt, liegt die Konzernliquidität momentan nur noch bei 1,6 Milliarden Euro, was voraussichtlich gerade einmal dazu reicht den Sommer 2021 zu überbücken.

