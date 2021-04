DJ Total will ab 2025 Öl in Uganda pumpen

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total SE will Anfang 2025 mit der kommerziellen Ölproduktion aus seinen ugandischen Ölfeldern beginnen. Bis zu 10 Milliarden Dollar würden benötigt, um die Ölfelder zu erschließen und eine 900 Meilen lange Exportpipeline zu bauen, um etwa 1,4 Milliarden Barrel Rohöl im Westen Ugandas zugänglich zu machen, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Patrick Pouyanne, am Sonntag in Ugandas Seestadt Entebbe, wo ugandische und tansanische Staatsoberhäupter mehrere Abkommen unterzeichneten, um das Projekt zu genehmigen.

Die jüngste Prognose von Total ist weniger optimistisch als eine frühere Vorhersage, wonach das Öl schon im Jahr 2024 fließen sollte.

Das Projekt, das den Bau einer 3,5 Milliarden Dollar teuren Pipeline zum tansanischen Hafen Tanga am Indischen Ozean vorsieht, festigt die Position von Total als führender Akteur in Ostafrika, wo jahrelange Explorationsaktivitäten zur Entdeckung großer Erdöl- und Erdgasreserven geführt haben.

Ugandas Präsident Yoweri Museveni und Tansanias Präsidentin Samia Hassan unterzeichneten ein gemeinsames Abkommen, um den Bau des Pipelineprojekts mit einer Kapazität von 230.000 Barrel pro Tag zu ermöglichen. Tansania und Uganda unterzeichneten ein weiteres Abkommen, das die Transitgebühren für die Ölpipeline auf 12,70 US-Dollar pro Barrel begrenzt.

Total hält eine Mehrheitsbeteiligung an dem ugandischen Ölprojekt, das gemeinsam mit der chinesischen Cnooc Ltd. entwickelt wird.

