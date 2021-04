DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILLYX GER COV CAP ALL ETF I C540 LU0488317610 BAW/UFNLYX BUND FUT 2X LEV ETF I 5X61 LU0530118024 BAW/UFNLYXOR HSCEI UCITS ETF I C023 LU0488316992 BAW/UFNLYXOR LIQ SOV 3M-1 ETF I X501 LU0444605728 BAW/UFNLYXOR LIQ SOV 3M-2 ETF I 8520 LU0444606700 BAW/UFNLYX SO GER CAP 5-10 ETF I 8522 LU0444606965 BAW/UFNLYX US TREAS -2XINV ETF I E573 LU1275255369 BAW/UFNLYX EME MARK 2X LEV ETF I C128 LU0675401409 BAW/UFNLYX 10Y US-T -1XINV ETF I E571 LU1275254800 BAW/UFNLYX SOV GER CAP 10+ ETF I 8523 LU0444607005 BAW/UFNLYXOR BUND-FUTURE ETF I 5X60 LU0508799334 BAW/UFNLYX SOV GER CAP 1-5 ETF I 8521 LU0444606882 BAW/UFNLYX US TREAS -1XINV ETF I E572 LU1275255286 BAW/UFN