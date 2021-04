DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Northern Data AG erwägt den Wechsel in eine transparentere Börsennotierung zum 2. Halbjahr 2021



12.04.2021 / 07:45 CET/CEST

Northern Data AG erwägt den Wechsel in eine transparentere Börsennotierung zum 2. Halbjahr 2021 Frankfurt am Main - 12. April 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) erwägt zum 2. Halbjahr 2021 den Wechsel in eine transparentere Börsennotierung, voraussichtlich an der NASDAQ. Damit soll den Investoren der Zugang zum Unternehmen erleichtert, die Transparenz erhöht und der erfolgreichen Entwicklung von Northern Data als Hightech-Unternehmen Rechnung getragen werden. Der Vorstand hat daher heute beschlossen, ein mögliches Uplisting zu prüfen und die erforderlichen nächsten Schritte einzuleiten.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Wichtiger Hinweis:

