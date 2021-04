DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder wollen rasch eine einvernehmliche Lösung für ihre konkurrierenden Ansprüche auf die Kanzlerkandidatur finden. "Wir haben festgestellt, dass wir beide geeignet und bereit sind" für die Kanzlerkandidatur, sagte Söder. Die Kandidatenfrage solle nun "in einem guten Prozess sehr schnell und sehr zeitnah" gelöst werde, sagte Laschet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt auf eine sehr zügige Klärung der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien. "Bei der Kanzlerkandidatur muss nächste Woche die Entscheidung fallen, ob wir mit Armin Laschet oder Markus Söder antreten", sagte Kretschmer er Bild am Sonntag. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verlangt von den Vorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, noch in der kommenden Woche zu entscheiden, wer von ihnen Kanzlerkandidat der Union werden soll. Mit Blick auf die nahende Wahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni hat der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze ebenso eine zügige Klärung gefordert. "In den nächsten zwei Wochen muss die Frage geklärt werden", sagte er dem Spiegel. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat CDU und CSU eine Frist zur Klärung der Kanzlerkandidatenfrage gesetzt. "Die Entscheidung, wer für die Union als Kanzlerkandidat antritt, sollte meines Erachtens in den nächsten zwei Wochen durch sein", sagte er den Funke-Zeitungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Möglicher vorgezogener Termin - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Audi AG, Absatzzahlen 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- % DAX-Future 15.220,00 -0,34 S&P-500-Indikation 4.115,50 -0,14 Nasdaq-100-Indikation 13.802,50 -0,12 Nikkei-225 29.568,59 -0,67 Schanghai-Composite 3.424,18 -0,77 +/- Ticks Bund -Future 171,41 4 Freitag: Schluss +/- % DAX 15.234,16 0,21 DAX-Future 15.272,00 0,35 XDAX 15.258,35 0,36 MDAX 32.737,55 0,32 TecDAX 3.483,12 0,22 EuroStoxx50 3.978,84 0,03 Stoxx50 3.372,90 -0,01 Dow-Jones 33.800,60 0,89 S&P-500-Index 4.128,80 0,77 Nasdaq-Comp. 13.900,19 0,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,37 -69

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung aus der Vorwoche dürfte sich an den europäischen Aktienmärkten am Montag zunächst fortsetzen. IG sieht den DAX bei 15.207 Punkten nach 15.234 Zählern zum Freitagschluss. Die Nachrichtenlage über das Wochenende in Deutschland war neben der K-Frage eher dünn, dafür stehen an den kommenden Tage einige wichtige Termine auf dem Kalender. Getreu dem Motto - nach der Berichtssaison ist vor der Berichtssaison - startetet diese über das erste Quartal 2021 in den USA bereits zur Wochenmitte. Den Anfang läuten die Banken ein. Am Mittwoch kommen JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo mit Zahlen, am Donnerstag folgen Bank of America und Citi. Spannend dürfte auch der Freitag werden. Dann legt China das Wirtschaftswachstum für das erste Quartal vor.

Rückblick: Gut behauptet - Stärker als gedacht gestiegene US-Erzeugerpreise für März setzte keine größeren Akzente, nachdem die US-Notenbank zuletzt immer wieder betonte, mit keinem nachhaltigen Inflationsanstieg zu rechnen und die Zinsen noch lange niedrig zu halten. Belastend für Babcock (-1,6%) wurde eine Kreisemeldung der Financial Times eingestuft, derzufolge Wertberichtigungen von bis zu 700 Millionen Pfund anstehen könnten. ACS (-0,8%) bekundete offiziell Interesse am größten italienischen Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia. Die Aktie des Mehrheitseigners Atlantia gewann 0,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Diskussionen um einen weiteren verschärften Lockdown trieben die Kurse der typischen Pandemie-Gewinner nach oben. Im DAX Delivery Hero um 2,6, im MDAX zogen Shop Apotheke um 3,1, Zalando um 0,4 und Hellofresh um 1,4 Prozent. Im TecDAX zogen Teamviewer um 0,9 Prozent an. Deutsche Post gewannen nach Vorlage vorläufiger Zahlen für das erste Quartal und einer angehobenen Prognose 1,9 Prozent. Bei Puma (+2,4%) rechnet Jefferies mit starken Quartalszahlen. Tui litten mit 2,2 Prozent darunter, dass sich der Konzern mittels einer Wandelanleihe weiter Mittel verschafft. Dies führt in der Regel dazu, dass Investoren die Aktien verkaufen und dafür die Wandelanleihen ins Depot nehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Einzelbewegungen gab es laut dem Broker Lang & Schwarz nicht.

USA / WALL STREET

Fester - Kurz vor der Schlussglocke zogen die Kurse noch einmal deutlich an. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 markierten neue Allzeithochs. Der überraschend starke Anstieg der US-Erzeugerpreise belasteten nicht. Die US-Notenbank hatte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder erklärt, dass sich Preisanstiege als vorübergehend erweisen dürften, und ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bekräftigt. Für Johnson & Johnson (J&J) ging es um 1,1 Prozent nach unten. Aufgrund der kürzlich festgestellten Qualitätsmängel bei einem Auftragsfertiger wird der Pharmakonzern in der kommenden Woche 80 Prozent weniger Covid-19-Impfdosen in den USA liefern als in dieser. Überdies prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang des J&J-Impfstoffs mit Thrombosefällen. Boeing (-1,0%) litten unter Elektrikproblemen beim Problemflieger 737 Max. Honeywell (+3,4%) profitierten von einigen positiven Analystenkommentaren. Amazon stiegen um 2,2 Prozent. Mitarbeiter am Standort Bessemer in Alabama hatten mehrheitlich gegen die Gründung einer Gewerkschaft gestimmt.

Die Anleiherenditen stiegen nach dem Rücksetzer vom Donnerstag wieder, was Beobachter mit dem unerwartet starken Anstieg der Erzeugerpreise erklärten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1886 -0,06% 1,1894 1,1890 -2,7% EUR/JPY 130,19 -0,21% 130,47 130,33 +3,3% EUR/CHF 1,1012 +0,05% 1,1007 1,1000 +1,9% EUR/GBP 0,8691 +0,13% 0,8680 0,8658 -2,7% USD/JPY 109,54 -0,14% 109,69 109,62 +6,1% GBP/USD 1,3676 -0,20% 1,3704 1,3733 +0,1% USD/CNH 6,5610 +0,01% 6,5604 6,5567 +0,9% Bitcoin BTC/USD 60.144,45 1,003 59.547,00 58.244,50 +107,0%

Gestützt von den wieder leicht gestiegenen Anleiherenditen zeigte sich der Dollar etwas erholt. Für den Dollar-Index ging es 0,1 Prozent nach oben. Weil weder der Euro noch der Dollar derzeit den Markt von sich überzeugen könnten, rechnet Commerzbank-Expertin Antje Praefcke damit, dass sich der aktuelle Seitwärtshandel vorerst fortsetzen dürfte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,31 59,32 -0,0% -0,01 +21,8% Brent/ICE 62,94 62,95 -0,0% -0,01 +22,0%

Etwas leichter - Der Handel verlaufe weiter in recht ruhigen Bahnen, so ein Teilnehmer. "Der Markt wird die Schlagzeilen zum Iran im Auge behalten", sagte Helge Andre Martinsen von DNB Markets. Hier besteht die Sorge, dass bald zusätzliches iranisches Öl auf den Markt kommen könnte. Impulse könnten daneben kommende Woche die Monatsberichte der Opec und der IEA liefern.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,98 1.743,68 -0,4% -6,70 -8,5% Silber (Spot) 25,08 25,26 -0,7% -0,18 -5,0% Platin (Spot) 1.193,50 1.206,50 -1,1% -13,00 +11,5% Kupfer-Future 4,00 4,04 -1,0% -0,04 +13,5%

Mit der Erholung der Anleiherenditen und dem leicht steigenden Dollar gab der Goldpreis nach. Nach Aussage von Fitch Solutions hat das Edelmetall zuletzt wichtige Unterstützungsmarken behauptet und dürfte sich daher auf kurze Sicht über diesen Niveaus halten. Vor allem eine weiter anziehende Inflation dürfte den Goldpreis stützen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind mehr als drei Millionen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie registriert worden. Innerhalb eines Tages wurden nun 13.245 neue Ansteckungen nachgewiesen, deutlich mehr als die 8.497 vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 136,4 (Vorwoche: 128). Am Sonntag hatte sie bundesweit bei 129,2 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Das RKI meldete außerdem 99 (Vorwoche: 50) weitere Todesfälle.

- Indien hat angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen den Export des Medikaments Remdesivir verboten. Das antivirale Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt wurde und nun auch zur Behandlung schwer kranker Corona-Patienten genutzt wird, darf nicht mehr in andere Länder exportiert werden.

- Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer schützt einer israelischen Studie zufolge weniger gut vor der südafrikanischen Coronavirus-Variante als vor anderen Varianten.

- In England tritt am Montag die zweite Phase der Corona-Lockerungen in Kraft, in der auch die Außenbereiche von Pubs und Restaurants wieder öffnen dürfen. Außerdem dürfen auch alle Geschäfte, Fitnessstudios und Friseure wieder aufmachen.

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Corona-Testpflicht für Unternehmen in ganz Deutschland über eine Verschärfung der Arbeitsschutzverordnung in der nächsten Woche durchsetzen.

- Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat seine Forderung nach einer Testpflicht in den Betrieben bekräftigt. "Nur sechs von zehn Beschäftigten erhalten bislang ein Angebot ihres Arbeitgebers, sich regelmäßig testen zu lassen", sagte er der FAS. "Das ist deutlich zu wenig, unsere Vereinbarung zielte auf eine Testquote von 90 Prozent."

- Biontech und Pfizer wollen ihren Impfstoff auch Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren zugänglich machen und haben daher einen Antrag auf eine Erweiterung der Notfallzulassung ihres Vakzins bei der US-Arzneimittelbehörde FDA gestellt.

- Astrazeneca hat erneut Verzögerungen bei der Lieferung seines Corona-Impfstoffs in die EU eingeräumt. Die Lieferzusage für das zweite Quartal wurde aber trotz der Verzögerung eingehalten.

- Die italienische Regierung lockert die Corona-Maßnahmen im einstigen Hotspot Lombardei und mehreren anderen Regionen.

DEUTSCHLAND - KONJUNKTUR

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet mit einem starken Exportwachstum in diesem Jahr von 8,5 Prozent . Vor wenigen Monaten gingen die BDI-Ökonomen noch von 6 Prozent aus.

DEUTSCHLAND - POLITIK

Die AfD hat sich auf ihrem Bundesparteitag für einen Austritt Deutschlands aus der EU ausgesprochen. In einer hitzigen Debatte hatte sich unter anderem Parteichef Jörg Meuthen dagegen ausgesprochen.

EU / USA

Im Zollstreit zwischen den USA und Europa sendet Brüssel neue Kompromisssignale. "Wir haben vorgeschlagen, alle gegenseitigen Zölle für sechs Monate auszusetzen, um eine Verhandlungslösung zu erreichen", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, dem Spiegel.

GELDPOLITIK EZB

Die EZB sollte nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta im Zweifelsfall lieber eine zu lockere als eine zu straffe Geldpolitik betreiben.

PORTUGAL - POLITIK

In Portugal hat ein Gericht den Weg für einen Geldwäsche-Prozess gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten José Sócrates frei gemacht.

RUSSLAND / UKRAINE

Trotz wachsender Spannungen mit Russland hat die Ukraine eine Militäroffensive gegen die pro-russischen Rebellen im Osten des Landes ausgeschlossen. Russland wies unterdessen Warnungen zurück, dass es auf einen Krieg mit der Ukraine zusteuere. "Natürlich plant niemand, sich auf einen Krieg zuzubewegen, und grundsätzlich akzeptiert niemand die Möglichkeit eines solchen Krieges", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Auch "die Möglichkeit eines Bürgerkriegs in der Ukraine" werde von niemandem akzeptiert. Kiew wirft dem großen Nachbarn vor, tausende Soldaten an seinen nördlichen und östlichen Grenzen sowie auf der von ihm annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zusammengezogen zu haben. Moskau dementierte die Truppenbewegungen nicht, betonte aber, dass es sich dabei um innere Angelegenheiten handele und es niemanden bedrohen wolle.

USA - KONJUNKTUR

Der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, sieht die US-Wirtschaft an einem Wendepunkt. Das Produktions- und Jobwachstum werde sich in den kommenden Monaten beschleunigen und die Covid-19-Pandemie sich zurückziehen. "Wir haben das Gefühl, dass wir an einem Punkt sind, an dem die Wirtschaft viel schneller wächst und die Schaffung von Arbeitsplätzen viel schneller kommt", sagte der Notenbanker.

TOURISMUSBRANCHE DEUTSCHLAND

Die deutsche Tourismusbranche steht angesichts der Pandemie vor dem nächsten schwierigen Jahr. Die Buchungen für 2021 seien deutlich schlechter als die schon schlechten Zahlen vom Vorjahr, sagte Michael Frenzel, Chef des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, der Welt am Sonntag.

BAYER

Bei der Behandlung von Lymphdrüsenkrebs mit dem Standardmedikament Rituximab lässt sich laut einer Bayer-Studie (Phase III) das progressionsfreie Überleben um knapp acht Monate verlängern, wenn Patienten zusätzlich den Bayer-Wirkstoff Copanlisib erhalten.

VOLKSWAGEN/FORD

Die südkoreanischen Batteriehersteller SK Innovation und LG Energy haben einen Rechtsstreit beigelegt, der eine 2,6 Milliarden Dollar teure Fabrik bedroht hatte, die SK Innovation im US-Bundesstaat Georgia baut. Die Fabrik soll Volkswagen und Ford mit Batterien für Elektrofahrzeuge beliefern.

FREENET

sitzt nach dem Verkauf der Beteiligung am Schweizer Mobilfunknetzbetreiber Sunrise auf einer prall gefüllten Kasse, übt sich aber bei möglichen Zukäufen in Zurückhaltung. Finanzvorstand Ingo Arnold unterstrich im Interview mit der Börsen-Zeitung "die Möglichkeit einer hohen Ausschüttung je Anteilschein auch in der Zukunft".

DIALOG SEMICONDUCTOR

Die Dialog-Semiconductor-Aktionäre haben auf der Hauptversammlung das Angebot von Renesas Electronics Corporation abgesegnet. Der Chiphersteller hatte sich Anfang März mit dem japanischen Konzern auf die Bedingungen für das 4,89 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot geeinigt.

ALIBABA

Chinas Wettbewerbsbehörde hat eine Strafe in Rekordhöhe von umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar gegen den Onlinekonzern Alibaba verhängt, weil dieser seine marktbeherrschende Stellung gegenüber Konkurrenten und Händlern auf seinen E-Commerce-Plattformen missbraucht haben soll.

SANOFI

übernimmt das Biotech-Start-up Tidal Therapeutics für zunächst 160 Millionen Dollar, je nach Erreichen bestimmter Meilensteine können bis zu 310 Millionen Dollar hinzukommen.

VODAFONE/DEUTSCHE TELEKOM

Vodafone Deutschland wirft der Deutschen Telekom vor, mit ihrer groß angekündigten Glasfaseroffensive vorrangig in Konkurrenz zum Kabelnetz von Vodafone in den Städten zu treten - anstatt Versorgungslücken auf dem Land zu schließen.

