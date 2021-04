Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche überwand der DAX erstmals die 15.300 Punkte-Marke. Zudem fuhr er den sechsten Wochengewinn in Folge ein. Das ist die längste Gewinnserie seit etwa eineinhalb Jahren. Am Freitag ging der DAX mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Nasdaq 100. Am 16. Februar hatte der Nasdaq sein jüngstes Rekordhoch markiert. Im Anschluss war er in eine Korrekturphase übergegangen. Zuletzt meldeten sich allerdings die Bullen zurück. Am Freitag näherte sich der Kurs seiner Bestmarke an. Aus technischer Sicht würde jetzt eine Verschnaufpause nicht überraschen. Kurzfristig rücken vor allem zwei Zielzonen in den Fokus.