Vancouver, BC, 12. April 2021. Origen Resources Inc. (das "Unternehmen" oder "Origen") (CSE:ORGN; FWB:4VX) freut sich bekannt zu geben, dass es eine fünfjährige gebietsbezogene Explorations- und Bohrgenehmigung für seine Liegenschaft LGM ("LGM" oder "Liegenschaft") im Herzen des Golden Triangle im Norden von B.C. erhalten hat.

"Die Ergebnisse der Explorationssaison 2020 haben Origen und unseren Aktionären eine außergewöhnliche Aussicht auf Entdeckungen im Jahr 2021 eröffnet. Mit den vorliegenden Bohrgenehmigungen gehen wir in diesem Jahr auf der LGM-Liegenschaft in die nächste Entwicklungsphase und bohren hochgradige Gold- und kilometerlange Kupfer-Porphyr-Ziele", so der President des Unternehmens, Blake Morgan.

Die Exploration des bezirksgroßen Lulu-Porphyr-Zielgebiets, das sich über ein 4 km mal 5 km großes Gebiet erstreckt und mehrere hochrangige Prospektionsgebiete wie die neu entdeckten Zonen Long Ridge und Hidden Gold umfasst, wird in dieser Saison Vorrang haben.

Explorationsplan für 2021:

- Beginn einer geophysikalischen Airborne EM- und Magnetometer-Untersuchung im Frühjahr 2021;

- Durchführung einer 15 km IP-Vermessung über dem Lulu-Porphyr-Zielgebiet;

- Bohrtests von 4 vorrangigen Zielen mit einem Minimum von 2.000 Metern; und

- Fortsetzung der Beprobung und Kartierung der neu entdeckten Long Ridge Cu-Mo-Re- und verborgenen Gold-Zonen.

Das Unternehmen hat Geotech Ltd. aus Aurora, Ontario, mit der Durchführung einer luftgestützten VTEM- und Magnetometer-Untersuchung über der Liegenschaft beauftragt. Die Vermessung wird die zuvor identifizierten Porphyr-Ziele abdecken und eine große Hilfe für zukünftige Bohrungen über den vielversprechenden und stark anomalen Kupfer-Molybdän-Gold-Rhenium-Boden- und Schuttanomalien sein. Die VTEM-Zeitbereichs-EM- und die hochempfindliche Cäsium-Magnetometer-Untersuchung werden uns in die Lage versetzen, die geologischen Strukturen und Gesteinsformationen zu kartieren, und sie werden bei der Planung von Folgearbeiten auf der LGM eine wichtige Rolle spielen. Das Programm wird aus insgesamt 890 Linienkilometern bestehen und soll im Mai beginnen.

Eine anschließende geophysikalische Untersuchung mittels Induzierter Polarisation ("IP") soll im Frühsommer beginnen, um die Ziele innerhalb des LULU-Porphyr-Zielgebiets weiter zu verfeinern, bevor ein erstes Bohrprogramm in der Mitte der Saison durchgeführt wird, das mindestens 2.000 m umfasst.

Die Konzession erlaubt es dem Unternehmen, in den nächsten fünf Jahren 50 Bohrpads zu errichten, Helikopter-Pads zu bauen, Zugangswege anzulegen, bis zu 100 km IP-Geophysik am Boden durchzuführen und Schürfungen in jedem der vier vorrangigen Projektgebiete durchzuführen.

Über Origen

Origen ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Grund- und Edelmetall-Liegenschaften beschäftigt. Das Unternehmen besitzt derzeit ein Liegenschaftsportfolio mit vier zu 100 Prozent unternehmenseigenen Edel- und Basismetallprojekten im Süden von British Columbia, eine 100-prozentige Beteiligung am 26.771 ha großen LGM-Projekt und eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der 3.971 ha großen Wishbone-Liegenschaft im mineralienreichen Golden Triangle von British Columbia sowie eine 100-prozentige Beteiligung am Middle Ridge-Goldprojekt in Neufundland.

Im Auftrag von Origen,

Blake Morgan

President

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Morgan, President unter 236-878-4938 oder Gary Schellenberg, CEO unter 604-681-0221.

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen könnten "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Insbesondere Verweise auf die Privatplatzierung und zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme unterliegen Risiken, die mit dem Betrieb der Liegenschaft, den Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, den Beschränkungen der Ausrüstung und der Verfügbarkeit sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind, verbunden sind. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57788Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57788&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68622C1086Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA68622C1086