Berlin - Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hängt die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union weniger an den Parteipräsidien, sondern mehr an der Stimmung der Basis. "Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was die Präsidien der CDU und CSU sagen", sagte Altmaier in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.



Präsidien stünden immer zu ihren Vorleuten. "Es kommt darauf an, dass wir eine Lösung finden, die von weiten Teilen der Union getragen werden kann", fügte der Wirtschaftsminister hinzu. Die Spitzengremien von CDU und CSU kommen am Montag im Laufe des Tages zusammen, um sich über die K-Frage auszutauschen. Abschließende Abstimmungen sind dabei noch nicht geplant.

