Berlin (ots) - Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), geht davon aus, dass in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union fallen wird. Grundsätzlich halte er beide Kandidaten, Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) für exzellent, sagte Frei am Montag im Inforadio vom rbb:"Die Antwort ist keine rein personelle. Wir müssen die aktuellen Herausforderungen gut bestehen, wir müssen Antworten auf die Fragen der Zukunft haben und das Personal muss letztlich zu unserer Programmatik passen. Und davon bin ich überzeugt, dass beide Kandidaten da sehr viel mitbringen, in ihrer ganz unterschiedlichen Persönlichkeit.Und deshalb ist ein wichtiges Kriterium natürlich, wie die aktuellen Umfragewerte für die Kandidaten sind, aber wenn man sich anschaut, wie volatil das teilweise ist, wie schnell sich das verändert, müssen wir natürlich auch weitere Gesichtspunkte mit betrachten und da geht's auch um die Frage, wer in der Lage ist, zwei große Volksparteien, wie CDU und CSU, geschlossen in einen Bundestagswahlkampf zu führen."