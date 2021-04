Die Kryptowährung steht unmittelbar vor einem neuen Hoch. Bisher lag das Rekordhoch bei 61.742 $. Mit einem Ausbruch darüber wäre der Weg für weitere Kursgewinne frei. Der jüngste Anstieg ist unter anderem auf die steigenden Produzentenpreise in den USA zurückzuführen. Die sind im März mit 1 % im Monatsvergleich stärker als erwartet gestiegen, im Jahresvergleich gegenüber dem coronabedingt schwächeren Vorjahresmonat gab es ein Plus von 4 %. Insgesamt ist das der stärkste Preisauftrieb seit 2011. In unseren Briefen lesen Sie, wie Sie diese Aussichten nutzen können.



