Die Devisenstrategen der UOB Group stellen fest, dass die Aufwärtsbewegung des EUR/USD in den nächsten Wochen bis in den Bereich der 1,1900 ausgebaut werden kann. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Der EUR tauchte am vergangenen Freitag bis auf 1,1865 ab, bevor er sich erholte und leicht tiefer bei 1,1896 schloss (-0,13%). Der Abpraller kann den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...