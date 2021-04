Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Montag weiter auf grün. Der Leitindex SMI nimmt dabei sein Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten in Angriff. Vor allem die Vorgaben der Wall Street stützen. In den USA war die Rekordjagd an der Börse am Freitag jedenfalls weitergegangen, so dass der Dow Jones erstmals ...

