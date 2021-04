Der Schweizer Elektrotechnik-Konzern Burkhalter Holding AG (ISIN: CH0212255803) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 2,40 Franken (ca. 3,44 Euro) ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (3,70 Franken) ist dies eine Reduzierung um 35 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 74,40 Franken (ca. 67,60 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 3,23 Prozent. Die Generalversammlung findet am 25. Mai 2021 ...

