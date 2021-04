Die Industriemetalle stehen heute unter Druck - COPPER fällt um 1,4 %, NICKEL gibt um 3% nach, während ZINC über 4% niedriger gehandelt wird. Die Bewegung kommt nach den Kommentaren des chinesischen Premierministers Li Keqiang. Der Politiker sagte, dass der jüngste Anstieg der Rohstoffpreise der Wirtschaft schaden würde und China eine stärkere Marktregulierung anstreben werde, um die Preise besser kontrollieren zu können. Liu He, der Vizepremier Chinas, forderte in der vergangenen Woche in ähnlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...